«Зенит» — фаворит Кубка PARI Премьер в 2022 году

Турнир Кубок PARI Премьер пройдет с 21 июня по 7 июля 2022 года на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге. Участие в нем примут четыре команды РПЛ: чемпион России «Зенит» (Санкт-Петербург), вице-чемпион ФК «Сочи», а также ЦСКА (Москва) и «Пари НН» (Нижний Новгород). Букмекерская компания PARI, выступающая генеральным спонсором соревнований, оценила шансы команд на итоговую победу.

По оценкам аналитиков PARI, главный фаворит Кубка PARI Премьер — «Зенит». Ставки на итоговый успех петербургской команды принимаются с коэффициентом 2.20. Чуть ниже котируются шансы ЦСКА и «Сочи»: поставить на триумф этих клубов можно за 3.30 и 3.90 соответственно. Наконец, шансы «Пари НН» выиграть турнир оцениваются коэффициентом 14.00.

Кубок PARI Премьер откроется матчем «Зенита» и «Нижнего Новгорода». Игра состоится 21 июня в Санкт-Петербурге. Аналитики PARI практически не сомневаются в победе хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно по коэффициенту 1.45. Ставки на ничью принимаются за 4.70, на успех нижегородцев — за 7.10.

25 июня «Зенит» примет «Сочи». Вероятность победы хозяев оценивается с коэффициентом 2.02. На ничью можно поставить за 3.45, на победу сочинцев – за 3.75.

По регламенту турнира все команды сыграют друг с другом по разу. В случае ничьей в основное время назначается серия пенальти. Успех в основное время приносит команде-победительнице 3 очка, по результатам серии пенальти — 2 балла. За поражение по итогам серии пенальти присуждается 1 очко.

При равенстве очков в итоговой таблице первым из дополнительных показателей, который определит чемпиона, станет общая разница забитых и пропущенных мячей. Второй ключевой критерий — количество голов, забитых во всех матчах. Если у двух команд совпадут дополнительные показатели, победитель турнира определится по результату их личной встречи.

Расписание матчей:

21 июня 20:00 | «Зенит» — «Пари НН» (Смена)

25 июня 20:00 | «Сочи» — «Зенит» (Смена)

29 июня 20:00 | ЦСКА — «Зенит» (ВЭБ Арена)

1 июля 20:00 | «Пари НН» — «Сочи» (ВЭБ Арена)

4 июля 20:00 | ЦСКА — «Пари НН» (ВЭБ Арена)

7 июля 20:00 | «Сочи» — ЦСКА (ВЭБ Арена)