Золото, два серебра и две спецноминации: BetBoom отметили на маркетинговой премии Silver Mercury XX2

BetBoom продолжает пополнять коллекцию наград. После побед на MarSpo Awards, букмекер был отмечен в пяти номинациях на маркетинговой премии Silver Mercury XX2 − 1 золото, 2 серебра и 2 спецприза!

Золотую статуэтку BetBoom получил за кейс «Это киберспорт, а не сиська мамкина» с Бустером в номинации «Best use of influencers». За этот же кейс букмекер получил серебряную награду в номинации «Best influencers campaign», а также приз в спецноминации «Самый жаркий кейс».

Осенью прошлого года BetBoom подписал киберспортивного амбассадора − Вячеслава «Бустера» Леонтьева. Для его анонсирования букмекер снял ролик с отсылкой к культовому фильму Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Сам Бустер выступил в роли руководителя киберспортивной роты, а среди участников его команды можно разглядеть других популярных стримеров

«BetBoom активно развивает киберспорт. Последние несколько месяцев он входит у нас в топ-3 видов спорта по объёму ставок. В прошлом году мы только начинали знакомить всех с нашим киберспортивным продуктом. Для того чтобы правильно донести позиционирование BetBoom и громко заявить о себе, решили подписать крутого киберспортивного амбассадора. Выбор пал на Бустера, так как это топ-стример в ру-сегменте. Для нас было важно, чтобы амбассадор подходил нам по характеру, настроению и мог донести до аудитории позиционирование BetBoom − простота, фан, комфорт. Очень круто, что кейс так высоко оценили», − поделился руководитель группы по киберспорту BetBoom Артем Савельев.

Второй кейс − активации с ФК «Уфа» – получил две награды: серебро в номинации «Sport&e-sport», а также спецприз «За развитие культуры футбольного боления в регионах».

«Летом прошлого года BetBoom стал первым в России букмекером, чей нейминг интегрирован в название арены клуба РПЛ. Мы понимали, что переименование – чувствительный для болельщиков процесс, поэтому проводили опросы в соцсетях, где болельщики могли оставить пожелания по модернизации стадиона. На вопросы фанатов и журналистов мы ответили в рамках пресс-конференции. Дальше работа велась по нескольким направлениям: улучшали опыт посещения арены (прокачали «футбольность», обновили навигацию, создали крытую фан-зону для болельщиков, разнообразили активности в матчдэй), выстроили отношения с болельщиками и в целом повысили узнаваемости клуба и нашего бренда за пределами футбольного сообщества», − поделился руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

Важной частью работы BetBoom с «Уфой» стал клип, снятый на трек трио ЛАУД «Парни из Уфы», который является неофициальным гимном города. В ролике снялись не только футболисты «Уфы», но и президент клуба Шамиль Газизов. Не забыли и про баскетбол: в ролике «Уфимец» тренируется с ЛАУД на Арт-Квадрате под пиро-шоу. В финале клипа парни из Уфы выходят на поле «BetBoom Арены», фанаты поддерживают своих игроков, а участник группы ЛАУД Виталий признается, что футбол дает молодежи надежду на всю жизнь

Отметим, что на Silver Mercury очень мало кейсов получают золото. В этом году из 78 номинаций золотые награды были только в 20. Добавим также, что Петр Кипа, директор по маркетингу BetBoom, был в жюри премии: «Хотел бы поблагодарить оргкомитет, судей и председателей премии Silver Mercury XX2. В Меркурии какая-то невероятная культура судейства, которая совмещает в себе и живое общение, и профессиональный разбор каждого кейса. Я был очень рад стать частью такого масштабного события».