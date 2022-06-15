Букмекерская компания PARIBET изменила название на PARI

Букмекерская компания PARIBET изменила название и продолжит оперировать в России под брендом PARI. В ближайшее время также будут представлены новые визуальный стиль и логотип, которые заменят текущую айдентику. Процесс смены названия и визуального стиля будет поэтапным и завершится в течение двух месяцев.

Нововведения уже коснулись адреса сайта — компания PARI переехала на новый домен.

«Мы пошли на этот шаг ради наших игроков. Для нас важно максимально упростить их взаимодействие с нашим продуктом и сделать процесс игры максимально комфортным для каждого. Первый и самый важный шаг в данном направлении — дать ассоциацию с главным словом в игре на ставках. Так и появилось PARI, которое, как мы верим, станет символом самой игры», -.рассказал CEO PARI, Руслан Медведь.

Уже сегодня PARI присутствует в официальном названии футбольного клуба. Так, ФК «Нижний Новгород» объявил о переименовании в ФК «ПАРИ НН» (ФК «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД»). Впервые в истории российского футбола букмекерский бренд присутствует в названии клуба, выступающего в самой престижной и сильной футбольной лиге страны. В течение ближайших лет PARI будет размещаться на игровой форме футболистов нижегородской команды, а также на домашнем стадионе ФК «ПАРИ НН» в дни игр. Кроме всего, партнеры сфокусируются на запуске социально-значимых проектов, направленных на популяризацию спорта в регионе и развитие футбольной академии клуба.

Также бренд PARI интегрирован в нейминг главного турнира российского футбольного межсезонья Кубка PARI Премьер. В период с 21 июня по 7 июля турнир пройдет в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. Событие традиционно обещает стать одним из самых заметных в России в ходе подготовки российских клубов к новому сезону.

Кроме того, PARI стала титульным партнером российской киберспортивной команды CIS REJECTS. С июня этого года она будет выступать под новым названием PARI PARNI. В компании намерены развивать киберспортивное направление, максимально содействуя его популяризации и росту.

PARI также анонсирует ряд значимых проектов, в том числе в социальной и около спортивной сферах. Компания продолжит следовать курсом всесторонней поддержки российского спорта и сотрудничать с ведущими федерациями, клубами, общественными организациями. Сегодня в числе амбассадоров PARI — Баста, Петр Ян, Андрей Тихонов, Арман Царукян и другие известные представители спорта и шоу-бизнеса. К старту очередного спортивного сезона компания PARI представит новых партнеров и амбассадоров бренда.

PARI будет оперировать под лицензией № Л027-00108-77/00395483 от 14.08.2009, выданной ООО «БК «ПАРИ». Ранее компания принимала интерактивные ставки в России под брендами 888.ru и PARIBET.

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