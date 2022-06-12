PARI подписал киберспортивную команду и интегрировался в ее название

Букмекерская компания PARI объявила о старте сотрудничества с российской киберспортивной командой CIS Rejects. PARI становится титульным партнером клуба и интегрирует свой бренд в ее название.

По условиям соглашения, бренд PARI будет представлен на форме игроков, а сама команда меняет название на PARI PARNI. В рамках партнерства болельщиков ждут различные активности, включая розыгрыши призов, интерактивные проекты и другие акции, о которых будет объявлено позднее.

CIS Rejects — это команда по Dota 2. В ее составе присутствует хорошо узнаваемые игроки Павел «9pasha» Хвастунов и Глеб «depressed kid» Зырянов, а также Никита «Munkushi~» Чепурных, Евгений «Heaven天堂» Пономарёв и Александр «Immersion» Хмелевской. Тренирует команду Сергей «G» Брагин.

Клуб выступает в первом дивизионе DPC-лиги. В текущем году она сыграет в последнем туре сезона, а также выступит в лиге D2CL, поборется за выход на мейджор и сыграет в квалификации The International.

Букмекерская компания PARI выделяет развитие киберспорта как одно из приоритетных направлений бизнеса, что находит отражение в продукте компании и игровых механиках для фанатов этого вида спорта. Кроме того, компания запланировала ряд активностей в России с целью популяризации киберспортивной индустрии в стране.