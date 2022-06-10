ФК «Нижний Новгород» изменит название на ФК «ПАРИ Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» изменит название на ФК «Пари Нижний Новгород» (ФК «Пари НН»). Клуб продолжит двигаться в сторону привлечения средств от частных и коммерческих партнеров с целью старта новых проектов и поддержки существующих, что также позитивно скажется на усилении трансферной политики и качественно повлияет на развитие клуба в целом. В наблюдательный совет клуба также войдет Дмитрий Сергеев, известный российский медиаменеджер.

Титульным партнером клуба будет букмекерская компания PARI. Клуб продолжит сотрудничество с компанией и расширит партнерство до статуса стратегического. В течение ближайших лет букмекер продолжит размещаться на игровой форме футболистов нижегородской команды, а также на домашнем стадионе ФК «Пари Нижний Новгород» в дни игр. Стороны планируют реализовать еще большее число активностей с болельщиками клуба, включая организацию совместных мероприятий. Будут запущены новые рекламные кампании, общественные и благотворительные инициативы. Кроме всего, партнеры сфокусируются на запуске социально-значимых проектов, направленных на популяризацию спорта в регионе, развитие футбольной академии клуба.

Под новым названием команда будет выступать в предстоящем сезоне в Российской Премьер-Лиге. Кроме этого, в течение ближайшего времени клуб официально покажет обновленный визуальный стиль и новую форму. В процессе их разработки важно было сохранить ассоциации с родным городом и болельщиками, с которыми команда всегда чувствует прочную связь. О сроках, месте и формате презентации будет объявлено дополнительно.