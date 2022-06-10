Турнир PRAVDA «Вагабов – Кудряшов»

Главный бой вечера: Вагаб Вагабов – Дмитрий Кудряшов

В субботу, 11 июня, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках пройдет турнир PRAVDA old school boxing. В главном бою вечера по правилам бокса встретятся известный российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов и российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов по прозвищу «Русская Кувалда».

Противостояние, которое с нетерпением ждут все любители бокса. Вагаб Вагабов, уже отличившийся победами на боксерском ринге и имеющий рекорд 3-0-0, 1 КО встретится с по-настоящему тяжелой оппозицией – 36-летний Дмитрий Кудряшов (24-5-0, 23КО). Кудряшов – известный боксёр-нокаутер, однако сейчас идущий на серии из двух поражений. Последний раз в ринг выходил в ноябре 2021 года и проиграл Олимпийскому чемпиону РИО-2016 Евгению Тищенко (9-1-0, 6КО) единогласным решением судей. До этого в мае 2021 боксировал с Евгением Романовым (16-0-0,11КО) и также проиграл единогласным решением судей.

Бой проходит в рамках гран-при промоушна PRAVDA и победитель данного поединка встретится с Вячеславом Дациком, который в апреле в рамках гран-при победил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.

В со-главном бою встретятся мастер спорта международного класса по боксу, чемпион лиги кулачных боев Сослан Асбаров и Олег Фомичёв – многократный победитель соревнований по боксу.

Также нас ожидает поединок любителя таджикской публики Муборокшо Муборокшоева, претендента на титул чемпиона AMC FightNights Давида Бархударяна, бойца ММА Руслана Тедеева и многих других.

Вечер бокса – прекрасный повод для пари! Узнай, кто выиграет главный бой вечера – прямая трансляция запланирована на 21:00 на «Матч ТВ».