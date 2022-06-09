Клиент BetBoom собрал экспресс из 15 матчей с кэфом 1014. Он зашел!

Клиент букмекерской компании BetBoom добился крупной победы, собрав экспресс из 15 футбольных матчей и поставив на него 1440 рублей. Он получил на счет 1 460 647 рублей.

Беттор включил в свой купон три матча Лиги наций УЕФА, восемь игр чемпионата Европы до 21, а также четыре матча квалификации кубка Африки. В большинстве событий клиент BetBoom выбрал ставки на тотал больше. Однако в матче Ирландия (до 21) – Босния и Герцеговина (до 21) он заключил пари на победу хозяев, а на матче Чехия (до 21) – Англия (до 21) беттор поставил на триумф гостей. Самый высокий кэф в экспрессе составил 2,20, а самый низкий — 1,17.

Коэффициент экспресса – 1014,34.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке