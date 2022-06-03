Настасья Самбурская стала амбассадором БК Astrabet

Букмекерская компания Astrabet объявила о начале сотрудничества с Настасьей Самбурской.

Актриса театра кино, певица и телеведущая стала послом бренда. Она будет участвовать в спецпроектах и оффлайн-мероприятиях букмекера.

«Настасья — одна из самых узнаваемых и востребованных медиаперсон России. Для нас большая честь сотрудничать с настолько масштабной звездой. Сам образ Настасьи — дерзкий, смелый, волевой, честный — идеально соответствует ценностям нашего бренда. Плюс это наш первый амбассадор, так что на Настасью ложится дополнительная ответственность. Уверен, она с ней блестяще справится», — заявил директор по маркетингу Astrabet, Даниил Бизюкин.

«Я люблю спорт, всегда открыта к новым вызовам, поэтому с удовольствием приняла предложение о сотрудничестве с Astrabet. Меня привлёк не только сам проект — очень амбициозный, но и моя роль в нём: я не только должна значительно повысить узнаваемость бренда, но и буду принимать участие в креативной концепции Astrabet, начиная от съёмок роликов, заканчивая утверждением дизайна мерча. Всё это мне очень интересно», — отметила Настасья Самбурская.

Букмекерская контора «Астрабет» вышла на российский букмекерский рынок в конце ноября 2021 года. Компания имеет лицензию ФНС № 33 от 13.02.2020, осуществляет предусмотренное российским законодательством взаимодействие с ИС ЕРАИ и Единым ЦУПИС. Настасья Самбурская стала первым амбассадором бренда.