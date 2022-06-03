PARIBET запустил «Быстрые игры»

На сайте и в мобильном приложении букмекерской компании PARIBET появился новый раздел «Быстрые игры». Доступны игры на любой вкус: дартс, спортивный бридж, бокс и киберхоккей. Теперь клиенты могут заключать пари и узнавать их результат в течение нескольких секунд.

В отличие от традиционных видов ставок, в разделе «Быстрые игры» не нужно долго ждать окончания спортивного события. Пари, которые заключил клиент, рассчитываются моментально.

В дартсе пользователям предлагается угадать, в каком секторе окажется дротик, и сколько очков выбьет игрок. Цель ставки на спортивный бридж — спрогнозировать, кому из игроков достанется старшая карта. Можно заключать пари на один или несколько результатов и комбинировать разные варианты развития событий.

Любителям динамичных видов спорта понравится киберхоккей. Это игра в дисциплине NHL21, которая представляет собой серию буллитов. Победитель определяется по количеству заброшенных шайб и выявляется после трех бросков с каждой стороны. Заключать пари можно на результат каждого броска, а также результат серии, общее количество забитых шайб и результат серии с форой.

Поклонникам ринга, красивых хуков и апперкотов придется по душе бокс. Каждый поединок проводится по правилам профессионального бокса и длится 1 минуту. При этом всего в боях задействованы 10 спортсменов, и пары соперников постоянно меняются. Для клиентов доступны ставки на победу одного из бойцов по итогам поединка, а также на метод победы: судейским решением, включая раздельное или единогласное решение судей, если все три судьи выбрали одного и того же бойца победителем. Кроме того, можно заключить пари на досрочную победу спортсмена (КО, нокаут).

Все соревнования транслируются в режиме реального времени и доступны на сайте и в приложении 24/7. Разрешенный размер ставок — от 25 до 150 000 рублей. Максимальный выигрыш — 1 500 000 рублей.