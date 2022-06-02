BetBoom и «Уфа» обсуждают формат сотрудничества в новом сезоне

Букмекерская компания BetBoom намерена продолжить сотрудничество с ФК «Уфа», несмотря на вылет клуба в ФНЛ. Об этом заявил руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

«Во всех интервью, на пресс-конференции прошлым летом мы подчеркивали, что наше сотрудничество долгосрочное – и не отказываемся от своих обещаний и от клуба после первых неудач. Контракт с «Уфой» заключен на три года, вплоть до завершения сезона 2023/2024. Это касается и титульного спонсорства, и нейминга стадиона.

Мы были готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому в договоре, который мы подписали с «Уфой» год назад, были учтены как возможности вылета клуба в ФНЛ, так и выхода в еврокубки. Вся эта информация не является новой, вы можете найти соответствующие публикации в СМИ. Поэтому слухи о том, что BetBoom уходит от «Уфы», являются необоснованными», – прокомментировал руководитель отдела спонсорства, Павел Краснов.

BetBoom сейчас находится в процессе обсуждения деталей работы в новом сезоне. О формате сотрудничества клуба и букмекера будет объявлено позднее.