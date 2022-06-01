Olimpbet и «Чеховские медведи» продолжат партнерство в следующем сезоне

Букмекерская компания Olimpbet продолжит дружбу с «Чеховскими медведями» в сезоне-2022/23 и останется официальным партнером сильнейшего гандбольного клуба страны.

На прошлой неделе «Чеховские медведи» стали чемпионами Olimpbet Суперлиги России, в драматичном противостоянии переиграв ЦСКА. На выезде «медведи» уступили «армейцам» со счетом 30:36, но взяли реванш дома – 27:21. Подмосковная команда вырвала золотые медали за счет большего количества голов в гостях. Героем финала стал вратарь «медведей» Дмитрий Павленко, который сделал решающий сейв на последних секундах второй игры и позволил своей команде сохранить нужную разницу в счете. Победа в чемпионате России стала для «Чеховских медведей» 21-й в истории.

«Мы изначально говорили о том, что продлим договор сразу. И между первым и вторым финальными матчами мы с Olimpbet пришли к решению заключить новое соглашение на следующий сезон. Придержали эту радостную новость для болельщиков и теперь, когда шум после 21-го чемпионства чуть успокоился, готовы сообщить о продолжении сотрудничества, – рассказал генеральный директор ГК «Чеховские медведи» Александр Сафонов. – Прошедший сезон вместе с Olimpbet дал не только «медведям», но и всему гандболу много возможностей. Уверен, что в дальнейшем наши партнерские отношения с букмекерской компанией дадут еще больше результатов и направлений для развития».

«Olimpbet – это не про сиюминутный хайп и быструю выгоду. Если мы начинаем с кем-то сотрудничать, то это всерьез и надолго. Оставаться надежными во всем и для всех – наша ключевая задача, особенно в такое нелегкое время, – заявил директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев. – Мы сразу рассчитывали на долгосрочное партнерство с «медведями», и продление договора было лишь вопросом времени. По-моему, сейчас идеальный момент. Команда только что победила в чемпионате России, причем не буднично, а ярко и эмоционально. В следующий сезон мы врываемся вместе и надеемся, что он получится настолько же захватывающим и успешным. Лучшие должны быть с лучшими».

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