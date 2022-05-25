Крупные киберспортивные выигрыши клиентов BetBoom в мае. FaZe принесли беттору 1,6 миллиона рублей!

В это воскресенье завершились мейджоры по Dota 2 и CS:GO. Мы собрали самые крупные выигрыши клиентов BetBoom на этих турнира.

Один из бетторов смог в прематче угадать тотал раундов и убийств на второй карте FaZe − Team Spirit в полуфинале PGL. Он собрал экспресс из семи событий с общим кэфом 48,76 и выиграл 1.6 миллиона рублей!

Скорее всего, клиент BetBoom решил, что на второй карте команды будут играть на равном уровне. Так и получилось. Если на первой карте явное преимущество было на стороне FaZе, то первая часть второй карты прошла в равной борьбе. После смены сторон вели Team Spirit, но взять 16-й раунд они не смогли. Датчане обеспечили себе овертайм, в котором и победили. Напомним, FaZe в последствии и стали победителями PGL Major Antwerp 2022.

В другом экспрессе клиент BetBoom поставил на два матча в PGL и ESL с общим кэфом 5,69 и выиграл 512 тысяч рублей! В турнире по CS:GO ставка была на победу NAVI в игре против Heroic с кэфом 1,93. Первую карту команда из СНГ проиграла со счетом 10:16. В первой половине второй карты преимущество было на стороне NAVI, однако датчане выиграли пистолетный раунд, из-за чего начали психологически давить на оппонентов. Но все же, в итоге, команда Boombl4 победила со счетом 16:14, а уже на третьей карте разгромила соперников со счетом 16:8. Итог 2:1, ставка клиента BetBoom зашла.

В том же экспрессе клиент BetBoom поставил на фору по картам Gladiators (-1.5) c кэфом 2,95 в игре против beastcoast в 4-м раунде нижней сетки ESL Stockholm Major. Этот матч стал дебютным очным противостоянием команд. Ставка зашла легко − 2:0. Небольшие трудности возникли только на второй карте. Напомним, что на ESL также выступали BetBoom Team. Команда из России дошла до 2-го раунда нижней сетки, благодаря чему заняла первое место в рейтинге СНГ.