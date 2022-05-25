Букмекеры сочли «Рому» фаворитом финала Лиги Конференций против «Фейеноорда»

25 мая состоится первый в истории финал Лиги Конференций, в котором сыграют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Игра пройдет в столице Албании Тиране и начнется в 22:00 мск. Букмекерская компания PARIBET оценила шансы команд стать первым победителем нового европейского клубного турнира.

По оценке аналитиков, шансы римского клуба на успех чуть выше, чем у соперника из Нидерландов. Сделать ставку на триумф «Ромы» в основное время игры можно по коэффициенту 2.35, что соответствует 42% вероятности. Поставить на победу подопечных Арне Слота и ничью можно с одинаковым коэффициентом 3.35 (29%).

Вероятность того, что команда Жозе Моуринью добьется успеха по итогам всего матча с учетом овертайма и серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.65 (58%). Шансы «Фейеноорда» завоевать трофей равны 2.25 (42%).

Аналитики не ожидают от предстоящей игры высокой результативности. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, можно с коэффициентом 1.95, в то время как на ТМ 2.5 предлагается коэффициент 1.85. А вероятность того, что оба соперника смогут поразить цель, оценивается коэффициентом 1.73. Если забить сумеет лишь один клуб (или никто), сыграет ставка с коэффициентом 2.13.

Помимо привычных вариантов PARIBET предлагает множество дополнительных интересных рынков для заключения пари. В частности, сделать ставку на то, что победитель встречи определится в основное время, можно за 1.33. Вероятность того, что триумфатор станет известен по итогам дополнительного времени, оценивается коэффициентом 5.50, в серии пенальти — 5.30.

Наибольшие шансы отличиться в матче имеет форвард римлян Тэмми Абрахам, считают аналитики. Поставить на гол английского нападающего можно с коэффициентом 2.60. Что касается «Фейеноорда», то самым вероятным голеадором этой команды считается бельгийский форвард Сирил Дессерс (коэффициент 3.20).

Лига Конференций — новый европейский клубный турнир, который впервые проводится в сезоне 2021/22. Стоит отметить, что наставник «Ромы» Жозе Моуринью — единственный в мире тренер, который выводил свои клубы в финалы всех текущих турниров под эгидой УЕФА. Причем, ранее он выигрывал во всех финалах, в которых участвовал. В Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубок УЕФА) португальский специалист побеждал по два раза.

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