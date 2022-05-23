Василий Уткин ответит каждому! Теперь эксклюзивно в телеграм-чате Фонбет

Мечтали поговорить с Александром Овечкиным о НХЛ? Поспорить с Василием Уткиным о европейском футболе? Может всегда хотели покритиковать Романа Нагучева за его прогнозы? Всё это и многое другое теперь доступно каждому. Фонбет объявляет о запуске телеграм-чата, в котором клиенты букмекерской компании смогут пообщаться с её звездными амбассадорами.

В чате Фонбет клиенты компании в круглосуточном режиме могут обсудить последние новости из мира спорта, топ-матчи и ставки на них. Возникли вопросы? Постоянное присутствие в чате представителя Фонбет позволит свести к минимуму ожидание ответов на запросы клиентов.

Помимо живого общения с амбассадорами, в чате будут проходить регулярные конкурсы с розыгрышами фрибетов. Вступайте в телеграм-чат Фонбет и будьте ближе к настоящему спорту!