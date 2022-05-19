BetBoom разыгрывает 1 000 000 фрибетов среди всех пользователей! Нужно угадать исходы трех финалов

BetBoom проводит последнюю в сезоне акцию «Футбольный Оракул», увеличивая призовой фонд в два раза! Абсолютно все пользователи букмекерской компании смогут претендовать на фрибеты на сумму до 1 000 000 рублей. Для их получения необходимо предсказать исходы финальных матчей трех футбольных турниров.

Для участия нужно перейти на лендинг, оставить свой прогноз и сделать ставку на общую сумму от 1000 рублей на любое футбольное событие. Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom.

Прогнозы принимаются до среды, 25 мая 21:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах:

● Финал Лиги конференций. «Рома» – «Фейеноорд» (матч состоится 25 мая в 22:00 МСК)

● Финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» (28 мая в 22:00 МСК)

● Финал Кубка России. «Динамо» – «Спартак» (29 мая в 19:00 МСК)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 30 мая в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 1 млн фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.