Букмекеры отдали предпочтение «Айнтрахту» в матче финала Лиги Европы против «Рейнджерс»

18 мая немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы. Игра пройдет в испанском городе Севилья и начнется в 22:00 мск. Букмекерская компания Paribet оценила шансы команд выиграть кубок.

По оценке аналитиков, шансы клуба из Франкфурта на успех чуть выше, чем у соперника из Глазго. Сделать ставку на триумф «Айнтрахта» в основное время игры можно по коэффициенту 2.45, что равно 40% вероятности. Поставить на победу подопечных Джованни ван Бронкхорста и ничью можно за 3.15 (31%) и 3.35 (29%) соответственно.

Вероятность того, что немецкая команда добьется успеха по итогам всего матча с учетом овертайма и серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.70 (56%). Шансы «Рейнджерс» завоевать трофей равны 2.15 (44%).

Если говорить о результативности встречи, то аналитики ожидают, что в игре не будет много голов. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, с коэффициентом 1.95. При этом на ТМ 2.5 предлагается коэффициент 1.85. Кроме всего, вероятность того, что отличиться смогут оба соперника, оценивается коэффициентом 1.73. Вариант, при котором забить сумеет лишь один клуб (или никто), можно взять по коэффициенту 2.13.

Помимо привычных вариантов Paribet предлагает множество дополнительных интересных рынков для заключения пари. В частности, сделать ставку на то, что победитель встречи определится в основное время, можно за 1.32. Вероятность того, что триумфатор станет известен по итогам дополнительного времени или в серии пенальти, оценивается коэффициентами 5.60 и 5.40 соответственно.

Отметим, что «Айнтрахт» однажды выиграл Кубок УЕФА, преемником которого стала Лига Европы. В 1980 франкфуртский клуб по итогам двух встреч обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха. Для «Рейнджерс» грядущий финал Лиги Европы будет вторым в истории. В 2008 году шотландская команда уступила петербургскому «Зениту».

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