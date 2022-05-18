Olimpbet разыгрывает билеты на Top Dog 14 и анонсирует битву амбассадоров

Букмекерская компания Olimpbet и Top Dog Fighting Championship готовят самый масштабный турнир кулачных боев в истории России и стран СНГ. 27 мая в Москве пройдет Top Dog 14, на котором сойдутся лучшие бойцы промоушена. Поединки состоятся на волейбольной арене «Динамо», которая вмещает 4000 зрителей.

В главном бою вечера сойдутся два амбассадора Olimpbet – чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов и претендент Сергей «Кратос» Калинин. Оба спортсмена еще не проигрывали в организации. «Самурай» одержал четыре победы, «Кратос» – три. Их очная битва – одно из самых ожидаемых противостояний в истории Top Dog.

Но кард не ограничивается главным боем. Вечером 27 мая зрители увидят больше десяти брутальных поединков, а на ринг выйдут праймовые бойцы в разных весах. Например, в средней категории сойдутся Рустам «Астероид» Мухитдинов и непобежденный Александр «Север» Северин, в легкой – Алексей «Мельник» Мельников и Иса «Тандовский» Исаев.

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