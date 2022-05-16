Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта

С 16 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.

Для участия в акции «Эксперты CS:GO» необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок», получить промокод формата «CSGOLSxxxxxxx» по адресу и начать заключать пари на события с коэффициентом не ниже 1,4. Каждые 500 рублей в сумме заключенных ставок добавляют в копилку игрока 1 балл. В зависимости от количества собранных баллов, участник акции попадает в соответствующий дивизион. 40 и более баллов дают пропуск в первый дивизион, от 30 до 39 — во второй, от 20 до 29 — в третий.

Каждый дополнительный балл повышает шансы на выигрыш призов (видеокарты MSI GeForce RTX 3060, наушники SteelSeries Arctis Pro, компьютерные мыши SteelSeries Rival 3, фирменные футболки «Лиги Ставок» с легендарными моментами из мира CS:GO). При этом после перехода в более высокий дивизион игрок сохраняет право участвовать в розыгрышах призов в нижестоящих дивизионах. Розыгрыши будут проводиться в прямом эфире на канале (стримы — 22, 30 мая и 5 июня).

Помимо шанса выиграть ценные призы, любой участник акции получит в подарок от «Лиги Ставок» фрибет на сумму 1000 рублей (его можно отыграть при помощи любого одинара). Кроме того, вам представится возможность проверить свои знания о граффити в CS:GO, ответив на вопросы специального киберспортивного квиза.

Добавим, что новые игроки имеют возможность сразу после регистрации получить до 10 000 рублей и VIP-статус по акции «Колесо Фортуны». А абсолютно для всех зарегистрированных пользователей «Лиги Ставок» доступна акция «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей. Розыгрыши по этой акции проходят каждый день.

Подробные правила акции «Эксперты CS:GO»