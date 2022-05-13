«Ливерпуль» — фаворит в матче финала Кубка Англии против «Челси» у букмекеров

14 мая «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии. Игра пройдет в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:45 мск. Букмекерская компания Paribet оценила шансы команд выиграть заветный трофей.

По оценке аналитиков, шансы «Ливерпуля» добиться победы в грядущей встрече заметно выше, чем у лондонского клуба. Сделать ставку на триумф подопечных Юргена Клоппа в основное время игры можно по коэффициенту 2.10, что равно 46% вероятности. Поставить на победу «Челси» и ничью можно за 3.55 (27%) и 3.50 (также 27%) соответственно.

Вероятность того, что «Ливерпуль» добьется успеха по итогам всего матча с учетом овертайма и серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.58 (60%). В то время как шансы команды Томаса Тухеля выиграть трофей равны 2.40 (40%).

Если говорить о результативности встречи, то аналитики ожидают, что в игре будут голы, при этом сделать ставку на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 забитых мячей можно с одинаковым коэффициентом — 1.90.

«Ливерпуль» и «Челси» уже встречались в финале Кубка английской лиги в текущем сезоне, и тогда основное время игры завершилось нулевой ничьей, а судья трофея решалась в затяжной серии послематчевых пенальти. Точнее оказались подопечные Клоппа: они поразили ворота соперника 11 раз, в то время как лондонцы реализовали 10 одиннадцатиметровых ударов. Поставить на то, что победитель Кубка страны определится по пенальти и в этот раз, можно с коэффициентом 5.60. Для сравнения, вариант, при котором одна из команд добьется победы в основное время, оценивается коэффициентом 1.30.

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