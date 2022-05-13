«Спартак» – «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ 15 мая

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15 мая в 16:30 мск «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Петербуржцы за последние годы стали самым неудобным соперником для красно-белых – ни одной победы за 8 предыдущих встреч. Но именно для Паоло Ваноли это будет первое «Дерби двух столиц». Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился прогнозом на матч.

В какой форме «Спартак»

Впервые с октября прошлого года красно-белые сумели одержать 3 победы подряд. Сначала в чемпионате были обыграны «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (3:1), затем в полуфинале Кубка России разгромлен «Енисей» (3:0). Лучшими игроками команды по системе «гол+пас» на этом отрезке стали нападающий Александр Соболев (3+0), полузащитник Квинси Промес (1+2), нападающий Шамар Николсон (2+0), полузащитник Виктор Мозес (1+1) и полузащитник Кристофер Мартинс (0+2). Именно слабая реализация моментов привела к тому, что после возобновления чемпионата красно-белые потеряли 16 очков из 30 в РПЛ. Тому же «Енисею» москвичи могли забивать в Кубке и 6, и 7 мячей, но слабо сыграли при многочисленных выходах один на один с вратарем соперников.

В РПЛ у «Спартака» по-прежнему отрицательная разница мячей (-3). Подопечные Ваноли пропускают столько же, сколько находящаяся в зоне вылета «Уфа». Из 13 матчей под руководством итальянского специалиста сыграть на ноль удалось только в трех. Чаще всего красно-белые забивают и пропускают во вторых таймах – 21 и 23 мяча соответственно. Соперники 8 раз били пенальти и реализовали все из них. У самих москвичей – 5 из 6. Из основных игроков предстоящий матч с «Зенитом» пропустит только полузащитник Наиль Умяров.

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России. В РПЛ у команды 17-матчевая беспроигрышная серия. Единственное поражение в гостях подопечные Сергея Семака потерпели в октябре прошлого года, уступив в Туле «Арсеналу» (1:2). Результативной передачей в том матче отметился Даниил Хлусевич, который зимой стал игроком «Спартака». В Москве у «Зенита» одна победа и две ничьи в текущем сезоне (1:1 с «Локомотивом», 1:1 с «Динамо» и 2:0 с ЦСКА).

Лучший игрок команды по системе «гол+пас» – нападающий Артём Дзюба, у которого 17 (11+6) очков. Однако в 11 последних турах экс-капитан сборной России отличился лишь один раз. Нападающий Иван Сергеев забил в каждом из трех предыдущих матчей чемпионата. Вратарь Станислав Крицюк, а также защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев не смогут сыграть со «Спартаком» из-за травм. В ворота петербуржцев были назначены 4 пенальти, все 11-метровые удары были реализованы. 18 из 26 мячей подопечные Семака пропустили во вторых таймах.

«Спартак» – «Зенит»: статистика личных встреч

В 15 последних матчах «Спартак» сумел добиться лишь двух побед, уступив восемь раз. Паоло Ваноли заявил, что ему не придется дополнительно настраивать команду, так как поражение со счетом 1:7 в первом круге и желание отомстить являются «сильнейшей мотивацией». Предыдущая победа красно-белых датируется ноябрем 2017 года.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» – «Зенит» 15 мая

Обе команды забьют во втором тайме за 2.75

– Сложный матч для прогнозирования, потому что ни у тех, ни у других больше нет задач в чемпионате. Эта игра существует как отдельная вселенная. Если посмотреть на предыдущие противостояния в данной паре, то можно отметить большое количество голов во вторых таймах. Первые, как правило, уходят на то, чтобы не дать сопернику реализовать стартовые амбиции. Мне нравится ставка «Обе забьют во втором тайме».

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