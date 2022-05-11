BetBoom и INVASION Labs запустили акцию с призовым фондом 1 миллион рублей! Главный приз − мощный игровой компьютер

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки на киберспорт натив Ставки

BetBoom и INVASION Labs запустили конкурс с общим призовым фондом 1 миллион рублей! За каждые поставленные 3000₽ на киберспорт пользователь получает купон, который будет участвовать в розыгрыше.

Призы:

●     Игровой ПК INVASION RUSH | BETBOOM EDITION

●     10 игровых клавиатур

●     5 игровых мышек

●     5 пар игровых очков

●     5 пар игровых наушников

●     100 фрибетов с номиналом 500 

Акция продлится с 6 по 22 мая. Минимальный коэффициент для ставок − 1,30. Розыгрыш призов состоится 24 мая в 18.00 по МСК. Подробности по ссылке 