BetBoom и INVASION Labs запустили акцию с призовым фондом 1 миллион рублей! Главный приз − мощный игровой компьютер

BetBoom и INVASION Labs запустили конкурс с общим призовым фондом 1 миллион рублей! За каждые поставленные 3000₽ на киберспорт пользователь получает купон, который будет участвовать в розыгрыше.

Призы:

● Игровой ПК INVASION RUSH | BETBOOM EDITION

● 10 игровых клавиатур

● 5 игровых мышек

● 5 пар игровых очков

● 5 пар игровых наушников

● 100 фрибетов с номиналом 500

Акция продлится с 6 по 22 мая. Минимальный коэффициент для ставок − 1,30. Розыгрыш призов состоится 24 мая в 18.00 по МСК. Подробности по ссылке