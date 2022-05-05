Делай ставки в клубах BetBoom, получай ежедневный кэшбэк до 15% и другие привилегии

Букмекерская компания BetBoom запустила в своих пунктах приема ставок (ППС) обновленную программу лояльности. Теперь абсолютно все гости клубов смогут получить до 15% кэшбэка за совершение ставок. Это один из самых больших процентов кэшбэка на рынке беттинга.

Как стать участником программы?

● Зарегистрируйтесь в пункте приема ставок БК BetBoom. Адреса клубов можно узнать на сайте:

● Совершаете ставки.

При начислении кэшбэка учитываются незашедшие ставки. Кэшбэк начисляется ежедневно на бонусный баланс клиента. Минимальный кэшбэк в клубах BetBoom составляет 2,5%, а максимальный – 15%.

Чтобы получить максимальный кэшбэк, необходимо набирать баллы активности в клубах BetBoom, которые выдаются за совершенные ставки. В зависимости от набранных баллов, каждому клиенту присваивается один из десяти статусов: от «Стандарта» до «VIP Платины». Для гостей VIP статуса в скором будущем будут созданы дополнительные привилегии. Например, такси бизнес-класса, блюда и напитки из ресторанов, эксклюзивные подарки на День рождения и Новый год, билеты в VIP-ложу на спортивные мероприятия.

Подробнее об акции можно узнать в пунктах приема ставок BetBoom или на сайте: