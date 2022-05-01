Назови победителей в полуфиналах еврокубков в акции «Футбольный Оракул» и получи 500 000 фрибетов от BetBoom!

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В акции «Спортивный Оракул» от BetBoom появились новые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а призовой фонд вновь составляет 500 000 фрибетов. Участвовать могут абсолютно все пользователи букмекерской компании – нужно предсказать исходы матчей в приложении или на странице БК BetBoom и сделать ставку от 1000 рублей на любое футбольное событие.

Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom, но пункты приема ставок в ней не участвуют.

Прогнозы принимаются до вторника, 3 мая 21:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в ответных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы:

●      Лига чемпионов.  «Вильярреал» – «Ливерпуль» (начало матча 3 мая в 22:00 МСК. Первый матч  – 0:2)

●      Лига чемпионов. «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (4 мая в 22:00. первый матч – 3:4)

●      Лига Европы. «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг» (5 мая в 22:00. Первый матч – 0:1)

●       Лига Европы. «Айнтрахт» – «Вэст Хэм» (5 мая в 22:00. Первый матч – 2:1) 

Результаты розыгрыша объявят 6 мая в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 500 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.

 