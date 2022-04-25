Представители BetBoom – лучшие члены жюри V премии Sport Business Awards

21 апреля 2022 года в Yota Арене состоялась церемония вручения наград Sport Business Awards Директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа, а также руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов получили награды лучшим членам жюри чемпионата России по спортивному бизнесу..

Кроме того, среди финалистов Sport Business Awards был президент BetBoom Константин Макаров, номинированный на звание Менеджера года. Также BetBoom оказался в шорт-листе в номинации Matchday года в кейсе с футбольным клубом «Уфа». BetBoom стал первым букмекером в России, нейминг которого интегрировали в название стадиона: «Нефтяник» был переименован в «BetBoom Арену».

Sport Business Awards — профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года.