Почувствуй себя тренером ПФК ЦСКА – новая акция от Фонбет

Букмекерская компания Фонбет и футбольный клуб ЦСКА запускают уникальную акцию, победитель которой подпишет контракт с красно-синим клубом!

Хотите попробовать себя в роли главного тренера? Выбирайте состав ЦСКА перед каждым матчем Тинькофф Российской Премьер-Лиги, угадывайте замены и итоговый счет, получайте баллы и выигрывайте призы после каждого тура. Копите баллы и станьте главным победителем по итогам текущего сезона РПЛ. Главный приз – подписание контракта с ПФК ЦСКА на один день!

Также в розыгрыше два абонемента на «ВЭБ Арену» на будущий сезон, Apple AirPods, игровые футболки с автографами «армейцев», фотоальбомы и фрибеты.

Докажите, что разбираетесь в футболе лучше остальных!