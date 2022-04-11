Неожиданная победа «Вильярреала» и хет-трик Бензема – 500 рублей в 200 тысяч!

Еврокубки и регулярные чемпионаты вернулись после перерыва на сборные. Клиент BetBoom собрал экспресс из 4-х событий, поставив 500 рублей на матчи Лиги чемпионов, АПЛ и Бундеслиги с коэффициентом 404,06, и выиграл 202 тысячи рублей! В качестве маркетов беттор выбрал исход и голы команд в обоих таймах.

«Вильярреал» прервал 8-матчевую беспроигрышную серию Баварии. Мало кто ожидал, что испанцы окажутся сильнее, но, видимо, помогла поддержка стадиона − «Вильярреал» не только победил со счетом 1:0, но и имел все шансы забить еще. Итог − ставка с кэфом 5,87 зашла неожиданно легко. Кстати, до матча коэффициент в BetBoom на победу «Баварии» в финале ЛЧ был 4,00, а на «Вильярреал» − 100,00, сейчас − 5,50 и 50,00 соответственно.

В игре «Челси» − «Реал» беттор поставил на гол мадридцев в обоих таймах с кэфом 5,50. И в этом матче волноваться клиенту BetBoom тоже не пришлось − Бензема оформил хет-трик, забив два до перерыва и один после. «Челси» проиграл дома со счетом 1:3, ставка беттора зашла.

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