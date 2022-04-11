BetBoom увеличил количество трансляций на сайте и в мобильных приложениях
BetBoom продолжает улучшать продукт: обновил приложение, постоянно добавляет линии и расширяет список трансляций на сайте. Недавно букмекер добавил более 40 000 прямых эфиров в год, многие из которых не доступны на федеральных и даже специализированных спортивных каналах. BetBoom позаботился о любителях разных видов спорта — футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и киберспорта:
Футбол:
● Англия. Кубок
● Англия. Чемпионшип
● Испания. Примера
● Италия. Серия А
● Франция. Лига 1
● Франция. Кубок
● Чемпионат Испании. Сегунда
● Россия. Премьер-Лига
● Кубок Германии
● Кубок Италии
● Чемпионат Португалии. Примейра Лига
● Международный Кубок Чемпионов
● MLS
● Китай. Суперлига
Хоккей:
● КХЛ
● Чемпионат мира по хоккею
● 3HL
Теннис:
● US Open
● Roland Garros
● Davis Cup
● ATP (все турниры)
● WTA Premier
● WTA International
● WTA 125K Series
Баскетбол:
● Серия турниров FIBA (международные игры + Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА)
● Евролига
● Еврокубок
● Чемпионат Испании
● Мужчины. Суперкубок Испании
● Мужчины. Кубок Испании
● Италия. Seria A
Волейбол:
● Женщины. Суперлига России
● Мужчины. Суперлига России
● Мужчины. Лига наций
● Италия. Seria A
Киберспорт:
● ESL Pro League
● DPC SEA
● DPC Western Europe
● BLAST Premier
Просмотр событий доступен всем зарегистрированным пользователям, а в новом мобильном приложении BetBoom можно заключать пари прямо во время трансляций, не сворачивая их. Скачать приложение можно по ссылке: