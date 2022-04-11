BetBoom увеличил количество трансляций на сайте и в мобильных приложениях

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на киберспорт натив Ставки

BetBoom увеличил количество трансляций на сайте и в мобильных приложениях 

BetBoom продолжает улучшать продукт: обновил приложение, постоянно добавляет линии и расширяет список трансляций на сайте. Недавно букмекер добавил более 40 000 прямых эфиров в год, многие из которых не доступны на федеральных и даже специализированных спортивных каналах. BetBoom позаботился о любителях разных видов спорта — футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и киберспорта:

Футбол:

●     Англия. Кубок

●     Англия. Чемпионшип

●     Испания. Примера

●     Италия. Серия А

●     Франция. Лига 1

●     Франция. Кубок

●     Чемпионат Испании. Сегунда

●     Россия. Премьер-Лига

●     Кубок Германии

●     Кубок Италии

●     Чемпионат Португалии. Примейра Лига

●     Международный Кубок Чемпионов

●     MLS

●     Китай. Суперлига 

Хоккей:

●     КХЛ

●     Чемпионат мира по хоккею

●     3HL 

Теннис:

●     US Open

●     Roland Garros

●     Davis Cup

●     ATP (все турниры)

●     WTA Premier

●     WTA International

●     WTA 125K Series 

Баскетбол:

●     Серия турниров FIBA (международные игры + Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА)

●     Евролига

●     Еврокубок

●     Чемпионат Испании

●     Мужчины. Суперкубок Испании

●     Мужчины. Кубок Испании

●     Италия. Seria A 

Волейбол:

●     Женщины. Суперлига России

●     Мужчины. Суперлига России

●     Мужчины. Лига наций

●     Италия. Seria A

Киберспорт:

●     ESL Pro League

●     DPC SEA

●     DPC Western Europe

●     BLAST Premier

Просмотр событий доступен всем зарегистрированным пользователям, а в новом мобильном приложении BetBoom можно заключать пари прямо во время трансляций, не сворачивая их. Скачать приложение можно по ссылке: 