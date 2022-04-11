BetBoom увеличил количество трансляций на сайте и в мобильных приложениях

BetBoom продолжает улучшать продукт: обновил приложение, постоянно добавляет линии и расширяет список трансляций на сайте. Недавно букмекер добавил более 40 000 прямых эфиров в год, многие из которых не доступны на федеральных и даже специализированных спортивных каналах. BetBoom позаботился о любителях разных видов спорта — футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и киберспорта:

Футбол:

● Англия. Кубок

● Англия. Чемпионшип

● Испания. Примера

● Италия. Серия А

● Франция. Лига 1

● Франция. Кубок

● Чемпионат Испании. Сегунда

● Россия. Премьер-Лига

● Кубок Германии

● Кубок Италии

● Чемпионат Португалии. Примейра Лига

● Международный Кубок Чемпионов

● MLS

● Китай. Суперлига

Хоккей:

● КХЛ

● Чемпионат мира по хоккею

● 3HL

Теннис:

● US Open

● Roland Garros

● Davis Cup

● ATP (все турниры)

● WTA Premier

● WTA International

● WTA 125K Series

Баскетбол:

● Серия турниров FIBA (международные игры + Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА)

● Евролига

● Еврокубок

● Чемпионат Испании

● Мужчины. Суперкубок Испании

● Мужчины. Кубок Испании

● Италия. Seria A

Волейбол:

● Женщины. Суперлига России

● Мужчины. Суперлига России

● Мужчины. Лига наций

● Италия. Seria A

Киберспорт:

● ESL Pro League

● DPC SEA

● DPC Western Europe

● BLAST Premier

Просмотр событий доступен всем зарегистрированным пользователям, а в новом мобильном приложении BetBoom можно заключать пари прямо во время трансляций, не сворачивая их. Скачать приложение можно по ссылке: