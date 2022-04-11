БК Olimpbet разыгрывает билеты на Top Dog: Prospect 3

Olimpbet и Top Dog продолжают раскручивать мир кулачных боев! 16 апреля в Москве состоится третий турнир Top Dog: Prospect. Новый формат позволяет заявить о себе молодым и амбициозным бойцам, у которых пока нет громких боев и значимых титулов. Спортсмены будут драться в четырехунцевых перчатках, а поединки пройдут по правилам кулачных турниров, а значит, адреналин и яркие эмоции гарантированы.

Клиенты Olimpbet могут следить за стартом карьеры перспективных бойцов вживую. Букмекерская компания разыгрывает билеты на Top Dog: Prospect 3 в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». 14 апреля десять победителей выиграют по два билета на мощный турнир и, возможно, впервые увидят будущих звезд промоушена.

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