Предскажи исходы матчей партнеров BetBoom и выиграй 200 000 фрибетов в акции «Футбольный Оракул»

Букмекерская компания BetBoom проводит акцию «Футбольный Оракул» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Разыгрываются фрибеты на сумму до 200 000 рублей.

Акция доступна абсолютно всем зарегистрированным пользователям БК BetBoom. Для участия необходимо перейти на сайт, а также сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 700 рублей на матчи РПЛ.

Прогнозы принимаются до воскресенья, 10 апреля 11:00 по МСК. Нужно предсказать исходы следующих игр:

● «Урал» – «Крылья Советов» (начало матча 10 апреля в 12:00 МСК)

● «Уфа» – «Сочи» (в 14:00)

● «Спартак» – «Арсенал» (в 16:30)

● «Ростов» – «Локомотив» (в 19:30)

Эти и другие матчи РПЛ можно посмотреть на сайте или в мобильных приложениях БК BetBoom.

Результаты розыгрыша станут известны 11 апреля в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 200 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями. Акция будет доступна на сайте и в мобильных приложениях BetBoom.