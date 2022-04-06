Киберспорт и теннис принесли клиенту BetBoom 635 тысяч рублей!

Знание разных видов спорта позволяет собирать комбинированные экспрессы. Так, например, клиент BetBoom поставил на два киберспортивных и два теннисных матча и выиграл 635 тысяч рублей! Во всех событиях беттор выбрал правильный исход.

На групповом этапе ESL Pro League беттор поставил на Astralis в игре против Evil Geniuses с кэфом 1,42. Каждой команде нужно было вновь доказывать свою состоятельность на про-сцене. Astralis в последний момент заменили Lucky и набрали неплохую форму к EPL. Evil Geniuses же, наоборот, пытаются нащупать свою игру при таком звездном составе. Фаворитами явно выступали датчане, и, как мы видим, чуда здесь не случилось. Astralis разобрались со своим оппонентом на классе, переиграв EG с уверенным запасом на каждой карте (16:9; 16:8). Самым заметным был новичок Astralis k0nfig, завершивший игру с рейтингом 1.64

Complexity и Heroic также встретились в рамках EPL. Беттор поставил на победу с коэффициентом 1,26. Heroic отлично провели прошлый год и по праву занимают 5-е место в мировом рейтинге HLTV. Complexity подошли к EPL в статусе «темной лошадки», ведь ещё недавно коллектив покинули лидеры — BlameF и k0nfig. Complexity решили удивить и пикнули Ancient как свою карту, Heroic же взяли уверенную для себя Overpass. Как итог, на пике соперника Heroic без труда справились с американским коллективом, счёт на Ancient 16:9 в пользу датчан. На Overpass команды шли раунд в раунд, но победили Heroic со счетом 14:16. Итог 0:2, ставка беттора зашла.

В теннисной части экспресса высоким коэффициентом выделилась ставка на Мирза Башича в игре против Матса Мораинга в 1/16 финала турнира ATP Challenger Lugano. Беттор поставил на победу боснийца с кэфом 2,46. В рейтинге ATP Матс Мораинг имеет явное преимущество, опережая Мирза почти на 100 позиций. Но на корте сильнее оказался Башич − 5:6 в первом сете и 6:3 во втором. Итог 2:0, ставка клиента BetBoom зашла.

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