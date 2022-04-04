«Манчестер Сити» – «Атлетико»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги чемпионов 5 апреля

5 апреля в 22:00 мск «Манчестер Сити» и «Атлетико» встретятся в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Прогноз на игру дает известный комментатор, амбассадор Фонбет Павел Занозин.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» довели беспроигрышную серию до 7 матчей. В АПЛ лидер победил «Эвертон» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (4:1), «Бёрнли» (2:0) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). В Кубке Англии «Манчестер Сити» прошел «Питерборо» (2:0) и «Саутгемптон» (4:1), а в Лиге чемпионов выбил «Спортинг» (5:0, 0:0). Первую встречу с «Атлетико» пропустят из-за травм защитник Рубен Диаш и полузащитник Коул Палмер.

В какой форме «Атлетико»

В 1/8 финала ЛЧ мадридцы прошли «Манчестер Юнайтед» благодаря гостевой победе (0:0, 1:0). «Атлетико» выиграл шесть матчей подряд в Ла Лиге у «Осасуны» (3:0), «Сельты» (2:0), «Бетиса» (3:1), «Кадиса» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0), «Алавеса» (4:1) и поднялся на третье место. Хавбеки Янник Феррейра Карраско и Эктор Эррера, а также защитник Хосе Мария Хименес не сыграют в Манчестере из-за повреждений.

«Манчестер Сити» – «Атлетико»: статистика личных встреч

Команды не встречались в еврокубках или товарищеских матчах.

«Сити» уступил в 3 из 4 последних противостояний с испанскими клубами в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Симеоне выиграла в 4 из 5 предыдущих двухматчевых серий с английскими клубами в еврокубках, правда в последней уступила «Челси» (0:1, 0:2).

Прогноз Павла Занозина на матч «Манчестер Сити» – «Атлетико» 5 апреля – тотал меньше 2,5 за 2.15

Мадридцы постараются снять второй манчестерский скальп, но в четвертьфинале им будет гораздо сложнее, потому что «Сити» главный фаворит Лиги чемпионов. Диего Симеоне никого не боится, и даже когда его команда воспринимается как аутсайдер, это нисколько не мешает «Атлетико». Мадридцы выиграли в последнем туре у «Алавеса» 4:1. «Манчестер Сити» разобрался с «Бёрнли» 2:0, при этом чувствует очень серьезное давление со стороны «Ливерпуля». Гвардиола думает, как преуспеть на обоих фронтах, ну а Симеоне концентрируется на Лиге чемпионов.

Никакого смысла играть с «Манчестер Сити» в открытый футбол нет. Я думаю, что «Атлетико» закроется, постарается сыграть очень аккуратно, и этот план должен удастся. Отмена правила выездного гола дополнительно влияет на то, что в первых матчах гости начинают максимально закрыто, и встречи получаются малорезультативными. Предлагаю поставить на тотал меньше 2,5 в Линии Фонбет.

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