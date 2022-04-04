BetBoom объявил о рекордном призовом фонде в «Футбольном Оракуле» – 500 000 фрибетов! Акция приурочена к Лиге чемпионов и доступна для действующих клиентов

В честь надвигающегося четвертьфинала Лиги Чемпионов БК BetBoom обновляет традиционную акцию «Футбольный Оракул» и в пять раз увеличивает призовой фонд для всех своих клиентов. Пользователи букмекерской компании смогут претендовать на фрибеты на сумму до 500 000 рублей!

Как и раньше, для участия нужно предсказать исходы матчей на лендинге и сделать ставку от 1000 рублей на любое спортивное событие. Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom, пункты приема ставок в ней не участвуют.

Прогнозы принимаются до вторника, 5 апреля 21:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах:

«Бенфика» – «Ливерпуль» (матч состоится 5 апреля в 22:00 МСК)

«Манчестер Сити» – «Атлетико» (5 апреля в 22:00 МСК)

«Челси» – «Реал Мадрид» (6 апреля в 22:00 МСК)

«Вильярреал» – «Бавария» (6 апреля в 22:00 МСК)

Кстати, ответные четвертьфиналы состоятся через неделю – 12 и 13 апреля. Полуфиналы ЛЧ пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая.

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 7 апреля в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 500 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.