Предскажи исход матчей РПЛ и выиграй 200 000 фрибетов в акции «Футбольный Оракул» от BetBoom!

Букмекерская компания BetBoom перед началом 23-го тура Российской Премьер-Лиги обновляет акцию «Футбольный Оракул». Абсолютно все пользователи БК BetBoom будут претендовать на фрибеты на сумму до 200 000 рублей!

Для участия нужно предсказать исходы четырех матчей РПЛ на лендинге и сделать ставку от 700 рублей на любое спортивное событие. Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom, но пункты приема ставок в ней не участвуют.

Прогнозы принимаются до субботы, 2 апреля 19:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах:

«Локомотив» – «Спартак» (начало матча 2 апреля в 19:30 МСК)

«Краснодар» – «Динамо» (3 апреля в 14:00)

ЦСКА – «Урал» (3 апреля в 16:30)

«Сочи» – «Зенит» (3 апреля в 19:00)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 4 апреля в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 200 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.