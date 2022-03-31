БК Olimpbet – спонсор «Финала четырех» Кубка России по гандболу

Olimpbet и Федерация гандбола России укрепляют сотрудничество. Букмекерская компания стала титульным спонсором решающего этапа Кубка России среди женщин, который теперь будет называться «OLIMPBET Финал четырех Кубка России».

Турнир пройдет с 9 по 10 апреля в Краснодаре. «Финал четырех» – динамичный формат, который предполагает насыщенную программу. В первый день пройдут два полуфинала, а уже на следующий – матч за 3-е место и решающая встреча. За престижный трофей поборются четыре команды: действующий обладатель «Ростов-Дон», ЦСКА, «Кубань» и «Звезда».

«Olimpbet продолжает свою миссию по поддержке разных видов спорта. Предстоящему финалу Кубка России по гандболу уделяется не так много внимания. А зря! «Финал четырех» – турнир мирового уровня, на котором сыграют 10 олимпийских чемпионок. Далеко не все международные соревнования могут похвастаться настолько звездным составом. В нынешнее непростое время Olimpbet продолжает подтверждать статус социально ответственного букмекера, работать в полном объеме и поддерживать гандбол, яркий и динамичный вид спорта, в котором у России давняя и громкая история побед», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

Трансляции всех матчей «Финала четырех» будут доступны на сайте и в приложении Olimpbet. Компания приглашает всех игроков, которые не до конца уверены в своем букмекере. Простая регистрация и бездепозитный бонус 2000 рублей по промокоду HANDBALL. А действующим клиентам Olimpbet предлагает уникальную программу лояльности с бонусами, фрибетами и кэшбэком живыми деньгами каждый месяц.