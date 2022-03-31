Фонбет запускает новую интерактивную акцию «Ну, погоди!» с бонусом до 2000 рублей

«Локомотив» – «Спартак»: сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей!

🥚 Форвард «Локо» Ян Кухта не только забивает голы – он разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба.

🔥 Перед субботним дерби со «Спартаком» мы предлагаем попробовать себя в роли нападающего и одновременно вспомнить старую-добрую электронную игру:

Собирай яйца в корзину;

Меняй заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей;

Делайте ставки и смотрите видеотрансляцию дерби со «Спартаком» на сайте или в мобильном приложении!

Фонбет – официальный партнер футбольного клуба «Локомотив».