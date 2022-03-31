Фонбет запускает новую интерактивную акцию «Ну, погоди!» с бонусом до 2000 рублей

«Локомотив» – «Спартак»: сыграй в «Ну, погоди!» с Кухтой и выиграй фрибет до 2000 рублей!
🥚 Форвард «Локо» Ян Кухта не только забивает голы – он разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба.
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