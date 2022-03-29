Товарищеские матчи сборных принесли клиенту BetBoom 413 тысяч рублей!

Футбольная линия оскудела из-за паузы на игры сборных. Но выигрышный экспресс можно собрать даже в таких условиях.

Так, клиент BetBoom поставил на 12 товарищеских матчей сборных с коэффициентом 82,74 и выиграл 413 677 рублей. Маркеты он выбрал разные: ТБ, ТМ, ОЗ и гол одной из команд. Многие избегают «товарняки», однако недооценивать их нельзя − результаты влияют на таблицу коэффициентов ФИФА, на основе которой формируются корзины для жеребьевки Чемпионата мира.

На удивление тяжело зашла ставка ТБ 1.5 за 1,22 в игре Испании и Албании. Большую часть матча для испанцев все складывалось тяжело: хозяева атаковали, создавали моменты, но реализовать их не получалось. На 75-й минуте Ферран Торрес все же забил, на 85-й албанцы сравняли счет (хотя его можно посчитать и за автогол − это видно на хайлайтах в матч-центре BetBoom. В итоге за 15 секунд до конца основного времени испанцы дожали − 2:1.

В матче Хорватии против Словении беттор поставил на гол хозяев с кэфом 1,35. Ставка зашла уже в первом тайме, однако игру точно стоило досмотреть до конца. Когда победа хорватов казалась неизбежной, на 91-й минуте словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнял счет.

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