Olimpbet стал спонсором боксерского турнира в Краснодаре

31 марта в краснодарском «Баскет-холле» пройдет громкий боксерский вечер – один из крупнейших в истории региона. Организаторами турнира выступили промоутерская компания «Русь», благотворительный фонд имени Андрея Андреева и Федерация бокса Краснодарского края. Ключевые поединки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Спонсором вечера стала букмекерская компания Olimpbet.

Главное событие турнира – реванш Руслана Файфера и Шигабудина Алиева. Боксеры встречались в октябре 2021 года и не выявили победителя. Для обоих та ничья стала дебютной в карьере. Отметим, что Файфер, обладатель титулов EBP, IBF International и WBA Asia, представляет Краснодарский край и будет выступать практически на домашней арене.

«Где все те букмекеры, которые громче всех кричали о поддержке спорта? Сказали и забыли? Olimpbet, в отличие от других, привык в полной мере выполнять взятые на себя обязательства. Мы позиционируем себя как народного букмекера и следуем намеченному курсу в любое время. Компания не ограничивает себя Москвой, а смотрит по сторонам. Во всех регионах России есть страстные болельщики, которые достойны крупных турниров. Поэтому мы решили поддержать боксерский вечер в Краснодаре. Тем более в главном бою выступит местный спортсмен. Для болельщиков в регионе это большое событие, и мы считаем своим долгом поддерживать в том числе не самые громкие, но важные турниры», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

На все поединки боксерского вечера уже можно поставить в линии Olimpbet, как и на множество других событий из мира единоборств. Компания предлагает высокие коэффициенты, максимально оперативные выплаты выигрышей и стабильную работу всех сервисов.