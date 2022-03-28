Павел Погребняк – новый амбассадор BetBoom!

Звезда российского футбола и один из лучших нападающих страны Павел Погребняк стал амбассадором BetBoom. За свою карьеру футболист играл за «Спартак», «Зенит», «Динамо», а также немецкий «Штутгарт» и английские «Фулхэм» и «Рединг». Вместе с петербургским клубом в 2008 году Погребняк выиграл Кубок УЕФА, при этом став лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того, Павел — чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России, а еще является членом Клуба «100 российских бомбардиров» и Клуба Григория Федотова.

В рамках сотрудничества в этом году Погребняк проведет 18 мероприятий с автограф- и фотосессиями и подготовит видеообзор флагманского клуба BetBoom в Москве по адресу Новый Арбат, 17.