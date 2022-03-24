BetBoom назвал фаворитов отбора на ЧМ-2022

Уже сегодня состоятся отборочные матчи Чемпионата мира по футболу 2022. Аналитики букмекерской компании BetBoom считают, что в следующий этап квалификации пройдут Италия, Португалия, Австрия и Швеция.

Италия − Северная Македония

Победа Италии: 1.18, проход на ЧМ-2022: 1.90

Победа Северной Македонии: 16.93, проход на ЧМ-2022: 50.0

Многие удивились попаданию чемпионов Европы в стыки. С Роберто Манчини Италия провела рекордную беспроигрышную серию из 37 матчей, но четыре ничьих в отборе отправили их в квалификацию

Северная Македония ни разу не была на мундиале, а в прошлом году дебютировала на Евро, проиграв все три матча. Поэтому, в предстоящем матче шансы на победу у них минимальные.

Португалия − Турция

Победа Португалии: 1.35, проход на ЧМ-2022: 1.90

Победа Турции: 9.22, проход на ЧМ-2022: 11.00

Криштиану Роналду забил 6 голов в 7 матчах квалификации, но Португалия не смогла оформить прямую путевку в Катар. Помешали нули с Ирландией и 1:2 от Сербии. Тот матч в концовке вытащил Александр Митрович, проводящий лучший сезон в карьере: 8 голов в 8 матчах отбора, 35 в 35-ти в Чемпионшипе!

Есть ли свой Митрович у Турции? Гости все еще считаются явным андердогом, хотя коэффициент на них за сутки просел с 16 до 9.

Уэльс (2.89) − Австрия (2.84)

Победа Уэльса: 2.89, проход на ЧМ-2022: 3.50

Победа Австрии: 2.84, проход на ЧМ-2022: 2.80

Самый непредсказуемый матч отбора. Удивительно, что коэффициент на проход Австрии на ЧМ-2022 ниже, чем на победу над Уэльсом!

Уэльс ни разу не проигрывал после Евро-2020, но для прямого выхода на ЧМ непозволительно играть вничью с Эстонией.

Австрия попала в квалификацию через Лигу наций, заняв четвертое (!) место в группе, позади Дании, Шотландии и Израиля.

Швеция (1.99) − Чехия (4.39)

Победа Швеции: 1.99, проход на ЧМ-2022: 3.20

Победа Чехия: 4.39, проход на ЧМ-2022: 5.10

ЧМ-2022 – последний шанс для Златана сверкнуть на уровне сборных. Впрочем, у Ибрагимовича 0 голов за «Милан» за последние 2,5 месяца и столько же – за квалификацию на ЧМ-2022.

Чехия тоже прошла в квалификацию через Лигу наций, но отставание от Уэльса было минимальным. Не в пользу Чехии отсутствие игровой практики на высшем уровне: последние матчи сборная провела против Эстонии, Кувейта и Белоруссии.

Три последних путевки от Европы в финальную стадию чемпионата мира-2022 в Катаре будут разыграны в стыковых матчах. Полуфиналы пройдут в четверг 24 марта в 22:45 (МСК), а во вторник 29 марта состоятся два из трех финалов:

Польша – Швеция/Чехия

Португалия/Турция – Италия/Северная Македония

Дата матча Уэльс/Австрия – Шотландия/Украина будет определена позднее.

Финальная стадия 22-го чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка финальной стадии пройдет 1 апреля.

Поставить на итоги ЧМ-2022: