У клиента BetBoom зашел экспресс с коэффициентом 999: он поставил на шесть гостевых побед

У клиента BetBoom зашел футбольный экспресс с коэффициентом 999,07! Он поставил на П2 в шести матчах Лиги чемпионов и АПЛ.

В прошлом году УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, так что домашние команды ведут себя менее осторожно.

«Ювентус» давил в первом тайме, четырежды попав в створ и однажды – в каркас ворот. Ставка на победу «Вильярреала» за 4,28 выглядела опасной больше часа игры, но под конец туринцы посыпались: привезли два пенальти и пропустили с углового. Как итог, ставка клиента BetBoom зашла, а «Ювентус» в третий раз подряд вылетел из 1/8 ЛЧ. Хайлайты можно пересмотреть на сайте BetBoom

Гостевая победа «Бенфики» выглядела еще менее вероятной – коэффициент 7,56. Атаки амстердамцев шли одна за другой (43% матча прошло на финальной трети поля португальцев!), но забить у хозяев так и не получилось. Во второй половине тайма «Бенфика» продолжила защищаться, но на 77-й минуте смогла реализовать единственный удар в створ ворот – ставка беттора зашла.

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