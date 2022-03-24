Top Dog снова в Москве! Olimpbet представляет 13-й турнир промоушена кулачных боев

Самый брутальный бойцовский промоушен возвращается в столицу после турнира в Казани. 1 апреля в московском УСК «Крылья Советов» любители единоборств получат мощный заряд адреналина от 13 захватывающих поединков Top Dog.

Главное событие вечера – реванш Марселя Ханова и Владислава «IZ» Ромащенко. Бойцы встречались на TDFC X в октябре 2021 года. Тогда Ханов сотворил главный апсет года, неожиданно нокаутировав «IZ». Теперь Ромащенко жаждет мести, а фанаты единоборств – очередного яркого поединка.

Этот и другие бои Top Dog 13 в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Удар», но Olimpbet дает возможность лично попасть на турнир. В своих социальных сетях букмекер разыгрывает 30 билетов на московский турнир. А в линии Olimpbet уже можно поставить на все поединки Top Dog.

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