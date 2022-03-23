BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов. Нужно угадать исходы всего трех событий в акции «Киберспортивный Оракул»

BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов за прогнозы на киберспорт. Акция доступна для всех пользователей BetBoom.

Для участия нужно предсказать исходы трех матчей группового этапа ESL Pro League S15 на сайте BetBoom и сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 1000 рублей на любое киберспортивное событие.

Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom, пункты приема ставок в ней не участвуют. Прогнозы принимаются до 30 марта 13:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах:

Natus Vincere − AGO (начало матча в 13:30 по МСК)

Complexity − Heroic (в 17:00)

Astralis − Evil Geniuses (в 20:20)

Результаты розыгрыша объявят 31 марта в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 150 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.