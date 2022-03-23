Новая акция «Ударный бонус» во всех клубах BetBoom: получите гарантированные фрибеты или денежные призы

В рамках новой Программы лояльности для гостей клубов BetBoom стартовала акция «Ударный бонус»: за ставки начисляется кэшбэк в виде бонусов, которые можно обменять на фрибет или денежный приз по курсу до двух раз выше.

Как стать участником акции:

Найдите удобный для вас клуб BetBoom в своем городе Пройдите регистрацию. Совершайте ставки – за них начисляются баллы активности. От количества баллов активности зависит ваш статус − «Стандарт», «Премиум» или «VIP». Чем выше статус – тем выше % кэшбэка. Получайте до 15% кэшбэка в виде бонусов каждый день.

Выбирайте один из бонус-боксов, обменивайте бонусы и получайте гарантированно до 6000 на ваш фрибет или денежный баланс по акции «Ударный бонус».

Подробности акции «Ударный бонус» по ссылке