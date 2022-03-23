Olimpbet – спонсор боксерского супертурнира «Короли нокаутов»

Olimpbet подтверждает статус главного российского букмекера в мире единоборств. Букмекерская компания стала официальным спонсором боксерского турнира «Короли нокаутов», который пройдет в Москве 27 марта. В прямом эфире главные бои покажет федеральный канал «Матч ТВ».

«Короли нокаутов» – это серия боксерских турниров, проводящихся с 2020 года. Организатор боев – промоутерская компания YUKA Boxing, заметный на отечественном рынке игрок. Предстоящий турнир станет уже седьмым в истории.

Главным событие вечера станет возвращение нокаутера Хусейна Байсангурова. Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF не выходил на ринг с 2020 года. За карьеру Байсангуров провел 20 боев, одержал 19 побед, из которых 17 – нокаутом. Новым соперником «бриллианта из Грозного» станет Манук Диланян, представляющий Армению.

«Сейчас непростое время для всего отечественного спорта. Даже футбол и хоккей, самые популярные виды в России, испытывают трудности, поэтому особенно сильно поддержка нужна более локальным, но не менее значимым проектам. Относительно молодая серия турниров «Короли нокаутов» – как раз из таких. Это отличный проект, который вполне может стать знаковым и привлечь новых поклонников бокса. Olimpbet не первый год позиционирует себя как букмекер, поддерживающий максимально большое количество видов спорта. Мы не отступаем от этих позиций, не уходим в сторону и сейчас, когда ситуация на рынке и в мире нестабильная», – прокомментировал сотрудничество директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

В линии Olimpbet уже можно поставить на исход всех поединков и множество других событий из мира единоборств.