Добро пожаловать в «Школу Экспертов»! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей киберспорта и не только!

С 21 марта по 10 апреля 2022 года «Лига Ставок» совместно с киберспортивной организацией Gambit Esports и порталом CQ.ru проведет розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок», получить промокод формата «GMBLSxxxxxxx» по адресу и начать заключать пари на события с коэффициентом не ниже 1,4. Каждые 500 рублей в сумме заключенных ставок добавляют в копилку игрока 1 балл. В зависимости от количества собранных баллов, участник акции попадает в соответствующий дивизион «Школы Экспертов». 40 и более баллов дают пропуск в первый дивизион, от 30 до 39 — во второй, от 20 до 29 — в третий.

Каждый дополнительный балл повышает шансы на выигрыш приза (монитор HP, игровое кресло AndaSeat Throne, наушники Logitech G PRO, ветровки и футболки с символикой Gambit и Monaco Gambit). При этом после перехода в более высокий дивизион игрок сохраняет право участвовать в розыгрышах призов в нижестоящих дивизионах. Розыгрыши будут проводиться в прямом эфире на канале (ближайшие стримы — 31 марта и 10 апреля). Помимо шанса получить ценные призы любой участник «Школы Экспертов» сможет проверить свои знания в киберспорте, прокачать «скиллы» и узнать полезную информацию о ставках.