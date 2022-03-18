Olimpbet дарит бонус на экспресс до 100%!

Букмекерская компания Olimpbet не только подтверждает статус самого надежного букмекера, работая без сбоев и в полном объеме, но и радует своих клиентов новыми акциями. Плей-офф еврокубков подбирается к решающим стадиям, а чемпионаты выходят на финишную прямую – самое время собирать экспрессы из крутых матчей. А Olimpbet подарит игрокам бонусы до 100% от размера выигрыша.

Два простых условия, чтобы получить бонус:

В акции участвуют экспрессы с общим коэффициентом от 2.50.

Ставка должна оказаться удачной.

Дальше все просто: чем больше матчей в купоне, тем больше бонус. Например, на экспресс из пяти событий игрок получит 5% от размера выигрыша, из шесть событий – 6%, из семи – 7% и так далее.

А для любителей экстрима Olimpbet приготовил самый щедрый подарок. За победные купоны, в которых будет 20 и больше событий с коэффициентом от 1.30, компания подарит 100% от размера выигрыша.

Для клиентов Olimpbet риск может оказаться не только благородным, но и прибыльным делом. Собирайте экспрессы с событиями из любимых видов спорта и получайте бонусы каждый день до конца 2022 года!