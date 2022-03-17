Футбол + единоборства = выигрыш 728 тысяч рублей!

Хорошо разбираться и в футболе, и в единоборствах − это помогает собирать комбинированные экспрессы. Так, клиент BetBoom поставил 20 тысяч рублей на футбольные европейские лиги и бои в UFC с коэффициентом 36,43 и выиграл 728 тысяч рублей. Беттор несколько раз пользовался функцией редактирования купона и добавлял новые события, поэтому результатов пришлось ждать больше месяца.

Коэффициенты в экспрессе были небольшие, но даже такие события легко могли не зайти. Как, например, ставка ТМ 5.5 с коэффициентом 1,15 в матче «Интер» − «Салернитана». Хозяева претендуют на первую строчку в Серии А, в то время как «Салернитана» уверенно стоит на вылет. Но вряд ли беттор ожидал, что к 70-й минуте игры «Интер» забьет целых 5 мячей! Лаутаро Мартинес прервал свою голевую засуху в лиге, начавшуюся в декабре, сделав хет-трик, а Эдин Джеко забил два гола с близкого расстояния, обеспечив убедительную победу «нерадзурри». К счастью для клиента BetBoom, голов в концовке не было − 5:0.

А вот ставка на победу Армана Царукяна в бою против Хоэля Альвареса с одним из самых больших кэфов в экспрессе (1,46) наоборот зашла легко. Это был 3-раундовый бой в полусреднем весе, но Царукян победил уже во втором техническим нокаутом.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке