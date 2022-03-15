Компания PARIBET объявила о скором запуске новой платформы!

Букмекерская компания PARIBET 16 марта заработает на новой платформе.

В ночь со вторника на среду (с 15 на 16 марта 2022 года) будет отключен текущий сайт в связи со стартом процесса смены платформы, который завершится 16 марта в течение дня.

Компания перенесет аккаунты всех игроков на обновленный сайт в рамках запланированных работ, которые завершатся в течение дня 16 марта. Балансы игроков останутся неизменными, а средства по активным бонусам будут доступны на счетах клиентов сразу после завершения процесса смены платформы. Клиенты не смогут увидеть историю пари на новой платформе, поэтому в PARIBET рекомендуют сохранить ее, если это требуется. История платежей останется доступна в Личном кабинете Единого ЦУПИС. PARIBET предлагает всем новым клиентам фрибеты (бесплатные пари) в размере 1000 рублей на первую ставку. Всем клиентам, которые столкнулись с неудобствами, в будущем будут произведены компенсации на игровые счета.

Игрокам на новой платформе будут доступны увеличенная скорость работы сайта и приложений, высокие стандарты производительности и технологичности, более 30 видов спорта и разнообразие вариантов заключения пари. Ставки, по которым не произойдет расчет в момент отключения текущей платформы, будут рассчитаны по коэффициенту 1.00. Для первого логина на новом сайте потребуется воспользоваться функцией восстановления пароля.