Экспресс клиента BetBoom спас гол на 95-й минуте

Клиент BetBoom собрал выигрышный экспресс с коэффициентом 450,50! Он поставил 300 рублей на 8 латиноамериканских матчей. Экспресс мог сорваться, но гол на 95-й минуте спас его.

В Колумбии «Рионегро Агилас» − «Энвигадо» клиент BetBoom поставил на ИТБ (2) 1.5 с коэффициентом 2,16. Быстрый гол гостей обнадежил беттора, но второго пришлось ждать почти 90 минут! Невероятная статистика: у «Энвигадо» два удара за матч, оба – в створ, оба – голы! Причем второй – на 95-й минуте встречи!

Другой клиент BetBoom поставил 5 тысяч рублей на экспресс из трех матчей НХЛ с коэффициентом 70,72. Его выигрыш составил 353 611 рублей!

Сложнее всего зашла ставка в матче «Калгари» − «Монреаль». Беттор поставил на победу гостей с учетом овертайма и буллитов с коэффициентом 3,92. Хозяева лидируют в Тихоокеанском дивизионе, а «Монреаль» − аутсайдер в Атлантике. Во время заключения пари «Калгари» вел со счетом 3:2, но «Монреаль» совершил камбэк.

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