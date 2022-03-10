ФК «Динамо» Москва во второй раз в сезоне становится лауреатом премии LIGA FAIR PLAY

Перед началом матча Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Динамо» — ФК «Спартак» капитан «Динамо» Антон Шунин получил приз спортивной премии LIGA FAIR PLAY.

Торжественная церемония награждения, в которой участвовали исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, состоялась 06 марта 2022 года на центральном стадионе «Динамо» им. Л. И. Яшина.

«Премия LIGA FAIR PLAY — это яркий пример успешного и долголетнего сотрудничества «Лиги Ставок» и Российской Премьер-лиги. Наша совместная деятельность направлена на процветание всего российского футбола. Нам важно, чтобы футбол становился лучше, ярче, радовал российского болельщика. А достижение поставленной цели без честной игры невозможно. Надёжно, честно, навсегда», — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Если это про силу, если это про красоту – то это, конечно же, честность, потому что борьба должна быть честной. Это спорт, это наша жизнь. Мне кажется, честность – ключевое во всём», – подчеркнул исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

По итогам ноября-декабря 2021 года работники ФК «Динамо», футболисты и их верные болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play в матчах РПЛ, набрав наибольший средний балл — 7,85.

«Нам придавало сил то, что мы сегодня слышали наших болельщиков. Сегодня практически не было болельщиков Спартака. Наши болельщики гнали нас вперёд. Спасибо огромное им за это», – сказал Антон Шунин

О Премии LIGA FAIR PLAY

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой Российской Премьер-Лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом РПЛ и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется по шести параметрам Fair Play:

зрелищность матча;

уважение к сопернику;

уважение к судьям;

поведение представителей команд;

поведение болельщиков;

жёлтые и красные карточки.

Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию LIGA FAIR PLAY.

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